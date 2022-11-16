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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 10:23

Полиция сообщила подробности массового ДТП на улице Захарова в Краснодаре

В результате аварии пострадали семь автомобилей
Светлана ОВДЕЙ
Массовое ДТП произошло на улице Захарова Фото: кадр из видео

Массовое ДТП произошло на улице Захарова Фото: кадр из видео

Полиция рассказала подробности массового ДТП на улице Захарова в Краснодаре. В результате аварии пострадали семь автомобилей.

Напомним, массовое ДТП произошло около краевого перинатального центра. 42-летний водитель BMW, проезжая по улице Захарова, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Hyundai. Он, в свою очередь, въехал в проезжавший впереди Hyundai, который после этого столкнулся с другим Hyundai.

От удара BMW отбросило на три припаркованные справа машины Toyota, Datsun и Haval.

- Виновник ДТП был доставлен в медучреждение. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, - сообщил «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.