Полиция сообщила подробности массового ДТП на улице Захарова в Краснодаре

Массовое ДТП произошло на улице Захарова Фото: кадр из видео

Полиция рассказала подробности массового ДТП на улице Захарова в Краснодаре. В результате аварии пострадали семь автомобилей.

Напомним, массовое ДТП произошло около краевого перинатального центра. 42-летний водитель BMW, проезжая по улице Захарова, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Hyundai. Он, в свою очередь, въехал в проезжавший впереди Hyundai, который после этого столкнулся с другим Hyundai.

От удара BMW отбросило на три припаркованные справа машины Toyota, Datsun и Haval.

- Виновник ДТП был доставлен в медучреждение. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, - сообщил «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.