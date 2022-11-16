Лучшую новогоднюю игрушку в этностиле выберут в Адыгее

Организовала конкурс Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее проводится конкурс на лучшую новогоднюю игрушку в этностиле. Он стартовал 16 ноября, а завершится 16 декабря. Организовала конкурс Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи.

К слову, в конкурсе могут участвовать все дети. Главное, чтобы в игрушке присутствовали этнические признаки. Каждый участник может предоставить на конкурс одну игрушку любой формы. Однако диаметр не должен превышать 15 сантиметров.

— Новогодняя игрушка должна быть изготовлена с использованием традиционных технологий народных художественных промыслов и ремесел народов Адыгеи, — рассказали организаторы конкурса.