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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:32

Лучшую новогоднюю игрушку в этностиле выберут в Адыгее

Конкурс продлится до 16 декабря
Ангелина НАЗАРЧУК
Организовала конкурс Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи.

Организовала конкурс Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее проводится конкурс на лучшую новогоднюю игрушку в этностиле. Он стартовал 16 ноября, а завершится 16 декабря. Организовала конкурс Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи.

К слову, в конкурсе могут участвовать все дети. Главное, чтобы в игрушке присутствовали этнические признаки. Каждый участник может предоставить на конкурс одну игрушку любой формы. Однако диаметр не должен превышать 15 сантиметров.

— Новогодняя игрушка должна быть изготовлена с использованием традиционных технологий народных художественных промыслов и ремесел народов Адыгеи, — рассказали организаторы конкурса.