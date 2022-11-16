Штормовое предупреждение действует до 18 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Штормовое предупреждение по дождям с грозами объявлено на Кубани до 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- Днем и до конца суток 17 ноября а также в течение 18 ноября местами в крае ожидаются очень сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, - говорится в сообщении ведомства.

В предгорьях и горах вместе с дождем возможен мокрый снег. Отмечается, что в регионе усилится и ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

А в отдельных районах шквалистый ветер усилится до 28 метров в секунду.

- Рекомендуется оставаться в доме, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить газовые и электрические приборы, наблюдать за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь, уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений, - напомнили правила безопасности при экстренных ситуациях спасатели.