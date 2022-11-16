В Тимашевске открыли бюст Героя Соцтруда Ивана Голуба

Жители и гости города уже могут увидеть, каким был герой. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Новый бюст появился на Аллее Героев в Мемориальном сквере города Тимашевска. Его установили в память о Герое Социалистического труда Иване Андреевиче Голубе (1914 – 1986).

Жизнь Голуба была связана с железной дорогой. Работать начал с бригадира пути на станции Тихорецкой. В 25 лет был награжден орденом «Знак Почета».

В годы войны исколесил вместе с машинной путевой станцией ПМС-51 полстраны. В 1943 году за строительство дорог, по которым перевозили советское вооружение, Ивану Голубу присвоено звание Героя Соцтруда, было ему всего 29 лет.

С 1964 года путевая станция, которой руководил Герой Соцтруда, обосновалась на железнодорожной станции Тимашевской. В 2012 году ей присвоили имя И. А. Голуба и установили бюст в его честь. Однако в ОАО «РЖД» прошли структурные изменения, путевую машинную станцию упразднили.

– Памятник остался там, на территории закрывшегося предприятия. Ветераны обратились ко мне с просьбой перенести бюст И. А. Голуба на Аллею Героев в городской сквер. Чтобы история тысяч людей, работавших здесь, не была предана забвению. Сегодня жители и гости нашего города могут увидеть, каким был наш герой. Очень радостно было встретить на открытии бюста детей и внуков Ивана Андреевича, которые рассказали о своем знаменитом предке, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.