Более 24 тысяч уличных фонарей заменили на светодиодные в Сочи

Праздничное оформление завершат в середине декабря. Фото: администрация Сочи

В Сочи более 24 тысяч уличных фонарей заменили на светодиодные. Администрация города планируют поменять еще порядка тысячи ламп до конца 2022 года.

– Модернизация уличного освещения проводится в рамках Года экологии. Применяем «зеленые» технологии не только при благоустройстве существующих, но и при создании общественных территорий. В настоящее время подрядные организации приступили к новогоднему оформлению города, – сказал директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Петр Северов.

Кстати, с начала 2022 года на курорте заменили более 650 прожекторов архитектурно-художественной подсветки в парках и на гостевых маршрутах. А преддверии Нового года в Сочи установят не менее 300 декоративно-световых конструкций. Праздничное оформление завершат в середине декабря.