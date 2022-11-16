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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:11

Более 24 тысяч уличных фонарей заменили на светодиодные в Сочи

До конца года заменят еще порядка тысячи ламп
Ангелина НАЗАРЧУК
Праздничное оформление завершат в середине декабря. Фото: администрация Сочи

Праздничное оформление завершат в середине декабря. Фото: администрация Сочи

В Сочи более 24 тысяч уличных фонарей заменили на светодиодные. Администрация города планируют поменять еще порядка тысячи ламп до конца 2022 года.

– Модернизация уличного освещения проводится в рамках Года экологии. Применяем «зеленые» технологии не только при благоустройстве существующих, но и при создании общественных территорий. В настоящее время подрядные организации приступили к новогоднему оформлению города, – сказал директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Петр Северов.

Кстати, с начала 2022 года на курорте заменили более 650 прожекторов архитектурно-художественной подсветки в парках и на гостевых маршрутах. А преддверии Нового года в Сочи установят не менее 300 декоративно-световых конструкций. Праздничное оформление завершат в середине декабря.