Мэр Краснодара награжден медалью Минобороны РФ Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара получил медаль Минобороны РФ. Евгений Наумов награжден за содействие в защите государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Медаль главе краевого центра вручили на благодарственном молебене к 93-й годовщине со Дня образования ВВКУ им. С. М. Штеменко и 104-й годовщине службы защиты гостайны ВС РФ.

В настоящее время краснодарское высшее военное училище им. С. М. Штеменко - единственное учебное заведение в стране, выпускающее специалистов по защите гостайны. Кроме того, это один из старейших вузов Министерства обороны РФ.

Благодарственный молебен Архангелу Гавриилу в честь годовщины со Дня образования училища в храме провел протоиерей Андрей Бятец.