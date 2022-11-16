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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:38

Гуманитарную помощь для жителей Херсонской области собирают в Гиагинском районе Адыгеи

Пункты сбора находятся в администрациях сельских поселений
Светлана ОВДЕЙ
Принести гуманитарную помощь могут все желающие Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района

Принести гуманитарную помощь могут все желающие Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района

Гуманитарную помощь для жителей Херсонской области собирают в Гиагинском районе Адыгеи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Необходимые продукты и вещи собирают для жителей Херсонской области, вынужденно прибывших в республику. Принести гуманитарную помощь могут все желающие.

- Пункты сбора располагаются в зданиях администраций сельских поселений, - уточнили в пресс-службе администрации Гиагинского района Адыгеи.