Принести гуманитарную помощь могут все желающие Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района

Гуманитарную помощь для жителей Херсонской области собирают в Гиагинском районе Адыгеи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Необходимые продукты и вещи собирают для жителей Херсонской области, вынужденно прибывших в республику. Принести гуманитарную помощь могут все желающие.

- Пункты сбора располагаются в зданиях администраций сельских поселений, - уточнили в пресс-службе администрации Гиагинского района Адыгеи.