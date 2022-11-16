Жители 14 населенных пунктов Сочи остались без воды из-за селя

В населенные пункты будет организован подвоз воды Фото из архива КП

В Лазаревском районе Сочи сошел оползень. Из-за селя повредился крупный водовод диаметром 700 миллиметров. Жители 14 населенных пунктов остались без воды.

- Специализированные бригады уже завершили подготовительные ремонтные работы. Для проведения восстановительных мероприятий придется перекрыть значительную часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошить систему, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Насосные станции выключатся в 22:00 16 ноября. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», жители поселков Якорная Щель, Беранда, Верхнее Буу, Вардане, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, а также сел Детляжка, Нижняя Хобза, Верхнеармянское Лоо и микрорайона Лазурный Берег останутся без воды.

Ремонтные работы планируют завершить до конца 17 ноября. В населенные пункты будет организован подвоз воды.