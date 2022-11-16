Швейные фабрики Кубани представили продукцию на выставке в Москве Фото: admkrai.krasnodar.ru

Швейные фабрики Кубани представляют продукцию на выставке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новинки сезона на 14-й международной бизнес-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru презентуют четыре предприятия. На стенде представлены образцы коллекций классической, спортивной женской и мужской одежды из натуральных и джинсовых тканей.

- В ходе работы экспозиции края запланировано порядка 60 деловых встреч с посетителями бизнес-платформы. Это крупные российские ритейлеры, представители международных брендов, дизайнеры, производители одежды с запросами на производство коллекций, - сказал и. о. руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Всего продукцию представили 100 отечественных и зарубежных производств. Выставка продлится до 17 ноября.

- Производители края ежегодно принимают в ней участие и заключают договоры на загрузку свободных мощностей. Это позволяет обеспечить сотрудников работой и исключить простой оборудования, - сказал директор Фонда развития промышленности края Дмитрий Цаплев.