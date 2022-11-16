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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:49

В Сочи пьяный водитель Ford Ranger врезался в бетонную стену

Мужчина полностью пробил бетонный забор
Ангелина НАЗАРЧУК
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Кипарисовой в Центральном районе Сочи 16 ноября около 10:30 пикап пробил бетонный забор. 45-летний водитель Ford Ranger при выезде с прилегающей территории столкнулся с Lexus.

После чего мужчина пытался вернуть контроль над автомобилем. Однако пикап протаранил бетонную стену. Сотрудники Госавтоинспекции Сочи, прибыв на место, заметили у водителя признаки опьянения.

- Сотрудниками госавтоинспекции было предложено пройти освидетельствование, однако мужчина отказался, - сообщили “Комсомольской правде” - Кубань” в пресс-службе ГИБДД Кубани.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.