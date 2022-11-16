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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:07

Жители Кубани могут бесплатно проконсультироваться с юристами 18 ноября

Задать вопросы можно с 9:00 до 17:00
Светлана ОВДЕЙ
Обратиться к специалистам можно по телефону и очно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обратиться к специалистам можно по телефону и очно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Кубани могут бесплатно проконсультироваться с юристами 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Консультации проведут представители Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России. Жителям в том числе помогут составить правовые документы.

Кроме того, 18 ноября на Кубани пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. Специалисты бесплатно ответят на вопросы усыновителей и опекунов детей-сирот, жителей, планирующих стать опекунами, детям-инвалидам и их родителям. Юристы также проконсультируют беременных и матерей с детьми до трех лет.

Специалисты окажут юридическую помощь и ответят на вопросы с 9:00 до 17:00. Задать их можно по телефону 8 (861) 259-08-24 или очно. Уточняется, что предварительно записываться на консультации не нужно.

Подробный список адресов, где проводят прием юристы, размещена на официальном сайте отделения Ассоциации.