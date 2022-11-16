Движение легковушек и автобусов приостановили с 04:00 16 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Напомним, движение по Крымскому мосту приостановили с 04:00 16 ноября. Машины не могли проехать в связи с ремонтно-восстановительными работами. Мост перекрывали до 16:00, но движение возобновили на час раньше планируемого.

- Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено в 15:00, - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.