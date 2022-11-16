В Краснодаре перинатальный центр Краевой больницы № 2 получил инкубаторы для новорожденных

Новая техника помогает выходить новорожденных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отделения реанимации новорожденных перинатального центра Краевой клинической больницы № 2 оснастили шестью новыми инкубаторами для выхаживания новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела.

От обычно используемых в роддомах моделей это современное медицинское оборудование отличают двойные стенки, уникальная терморегуляционная система и возможность создавать внутри инкубаторов высокую влажность. Такие параметры позволяют использовать инкубаторы при выхаживании глубоко недоношенных детей весом до килограмма, отчасти имитируя внутриутробные условия для развития ребенка.

Инкубаторы, полученные центром, отечественного производства: они собраны на заводе в Екатеринбурге. Клиника приобрела технику, с помощью которой уже выхаживают недоношенных малышей, из средств родовых сертификатов своих пациенток.

– Еще 30 лет назад ребенок с массой тела менее одного килограмма рассматривался как маложизнеспособный человек, а сегодня такие дети здоровы и сами создают семьи, – рассказал «КП» - Кубань» главный врач Краевой клинической больницы № 2 Сергей Габриэль. – Только за последние три года из перинатального центра мы выписали 182 таких малыша.