Оперштаб опроверг принудительную подачу в Геленджике заявок стать добровольцем спецоперации

Информация оказалась фейком Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг принудительную подачу в Геленджике заявок стать добровольцем спецоперации. Фейк активно распространяли в соцсетях.

В сообщении говорилось о том, что военкомат города-курорта якобы под угрозами заставляет подписывать согласие на добровольное участие в спецоперации.

- Фактов, подтверждающих угрозы или случаи принудительного подписания жителями таких бланков, в сообщении не приводится. Такое заявление - не обязанность или требование военкомата, а право человека при его желании пойти на защиту Родины, - объяснили в региональном оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что оперштаб опроверг информацию о срабатывании ПВО в Тихорецком районе.