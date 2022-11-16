Солист Краснодарского музыкального театра Юрий Дрожняк удостоен премии «Легенда»

Юрий Дрожняк удостоен премии «Легенда». Фото: пресс-служба КТО «Премьера» имени Гатова.

В Москве в Большом театре на закрытии VII Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» назвали имена лауреатов премии «Легенда»: среди них – солист и режиссер Краснодарского музыкального театра Юрий Дрожняк.

Премия «Легенда» ежегодно вручается Ассоциацией музыкальных театров России в рамках фестиваля «Видеть музыку» выдающимся деятелям сценического искусства. В числе лауреатов премии 2022 года вместе с Юрием Дрожняком – солист Большого театра Владимир Маторин, хореограф Борис Эйфман и солистка Свердловского театра музкомедии Галина Петрова.

– Народный артист России Юрий Дрожняк служит в нашем театре с небольшим перерывом полвека, с 1972 года. На его сцене он сыграл более 100 ролей и поставил более 25 спектаклей, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе КТО «Премьера» имени Леонарда Гатова, куда входит музтеатр. – В 2019 году Юрию Дрожняку присуждена специальная премия «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.