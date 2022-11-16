МТС взялась за отдых россиян

МТС объявила о запуске нового сервиса бронирования - МТС Travel. На смену ушедшему Booking.com, занимавшему 80% рынка, пришла новая платформа для отдыха по всей России. Сейчас на площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. Из них свыше 5 тысяч отелей расположены в Краснодарском крае. Причем речь идет не только о традиционно посещаемых курортных локациях. Забронировать гостиницу или гостевой дом можно даже в небольшом поселке – главное, чтобы они там были.

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

В планах компании – пойти дальше Booking.com и сделать из площадки для бронирования гостиниц платформу для самостоятельных путешественников.

- Мы предложим краснодарцам не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты, финансовые продукты, – добавил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что с этого года на локальные туристические сайты можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. Регионы при этом будут получать комиссию с забронированного и оплаченного на портале жилья.