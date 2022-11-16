Подозреваемого задержали Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи завели уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу возле бара. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло вечером 14 ноября в заведении на улице Чайковского. Подозреваемый и пострадавший не были знакомы. В какой-то момент они вышли на улицу, где между ними возник конфликт. Во время ссоры 41-летний мужчина достал пистолет и больше трех раз выстрелил 36-летнему незнакомцу в лицо и живот. Очевидцы поспешили разнимать их и помогать пострадавшему.

- На место были вызваны врачи скорой помощи, которые оказали раненому необходимую помощь и госпитализировали его с множественными, в том числе проникающими огнестрельными ранениями, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина продолжает лечение в больнице. Тем временем полиция задержала подозреваемого – на него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения с ним следственных действий, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.