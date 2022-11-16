Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев наградил победителей конкурса «Сделано на Кубани». Лучшими в области качества в 2022 году признаны 117 предприятий региона.

- Первый конкурс «Сделано на Кубани» мы объявили пять лет назад. За это время его победителями стали около 500 предприятий. Более 3 тысяч товаров получили право носить знак качества «Сделано на Кубани», - обратился Вениамин Кондратьев к участникам встречи.

Уточняется, что сегодня перед кубанскими предприятиями открываются новые возможности в сфере импортозамещения. Для победителей конкурса выстроена эффективная система преференций.

Кроме того, краевые Фонды микрофинансирования и развития промышленности за пять лет выдали обладателям знака «Сделано на Кубани» более 1,5 миллиарда рублей по сниженным ставкам.