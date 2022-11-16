Минсельхоз Кубани поделился с депутатами ЗСК результатами своей работы

Приветствуя собравшихся, руководитель ЗСК напомнил, что первое подобное заседание состоялось в ноябре прошлого года. При этом он уточнил – новый формат взаимодействия Заксобрания с отраслевыми ведомствами предполагает проведение ими докладов-презентаций о результатах своей деятельности.

«Детальный анализ представленных материалов, обсуждение проблем, интересующих жителей края, позволяют нам оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и запросы наших избирателей», - пояснил Юрий Бурлачко.

Об итогах работы возглавляемого им ведомства парламентариев проинформировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В своем выступлении он обозначил основные направления деятельности регионального минсельхоза, акцентировал внимание на дальнейшем развитии отечественных селекции и генетики, подчеркнув, что в сложившихся геополитических условиях это крайне важно для реализации политики импортозамещения.

Министр назвал также ключевые показатели отрасли за последние годы. Так, за 7 лет на Кубани реализовано более 350 крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 220 миллиардов рублей, создано почти 18 тысяч рабочих мест. Это, по словам Федора Дереки, новые перерабатывающие комбинаты, животноводческие фермы, высокотехнологичные тепличные комплексы, сады интенсивного типа и крупнейшие в России виноградные питомники.

Отдельно Федор Дерека остановился на работе по расширению площади промышленных плодовых и ягодных насаждений, строительству фруктохранилищ, закладке новых виноградных плантаций и дальнейшему развитию животноводства.

В ходе рассмотрения главного вопроса повестки дня председатель ЗСК попросил отраслевого министра подробнее рассказать о том, какие меры господдержки для обновления парка сельхозтехники предусмотрены в этом году. По словам руководителя аграрного ведомства, все средства, выделенные в рамках господдержки данного направления, осваиваются. Также он пояснил, что на федеральном уровне появилась новая мера поддержки, так называемая «тройная выгода», связанная с приобретением техники в лизинг на льготных условиях. Более того, в этом году край запустил программу, в рамках которой аграрии могут получить субсидии на приобретенную ими сельхозтехнику при условии, что она была произведена на территории России.

Юрий Бурлачко также поинтересовался у докладчика, какие перспективные направления сегодня есть в производстве продукции аквакультуры в условиях западных санкций и импортозамещения. Как пояснил руководитель минсельхоза, на Кубани вот уже на протяжении пяти лет активно развивается индустриальное рыбоводство, создаются фермы по выращиванию осетровых и лососевых, а также мидий и устриц. За счет краевого бюджета предусмотрены субсидии на возмещение 50 процентов понесенных затрат на приобретение рыбоводного оборудования.

Говоря о подготовленных к «парламентскому часу» материалах, председатель комитета по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко подчеркнул, что этому предшествовала кропотливая работа органов местного самоуправления, депутатов Заксобрания и непосредственно минсельхоза.

Зампред краевого парламента Александр Трубилин, курирующий аграрный блок, в свою очередь, отметил, что справиться с поставленными задачами профильному министерству помогла в том числе прочная платформа господдержки, затрагивающая весь цикл сельхозпроизводства.

В рамках «парламентского часа» депутаты задали докладчику все интересующие их вопросы. Речь, в частности, зашла о сохранении в регионе лесополос, в том числе вдоль железнодорожных путей. Обозначая свою позицию по данной теме, председатель ЗСК предложил вынести на сессию обращение к руководству РЖД. По мнению Юрия Бурлачко, поддержание защитных насаждений в надлежащем состоянии поможет не только сохранить черноземы, за которые постоянно «бьются» краевые власти, но и создать еще более благоприятное впечатление у гостей, которые в большинстве случаев приезжают на Кубань именно на поездах.

Завершая заседание, руководитель ЗСК констатировал, что практика проведения «парламентского часа» полностью себя оправдала.

«Сегодня создана достаточно эффективная модель коммуникации между Законодательным Собранием и региональными исполнительными органами власти. Это позволяет отрабатывать большое количество вопросов на перспективу», - заключил Юрий Бурлачко.