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НовостиОбщество16 ноября 2022 17:11

На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций

Он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций
Мария ЧАЛАЯ

На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций. Он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций. В центре изобретателям помогут ускорить все процессы. В том числе связанные с защитой интеллектуальной собственности.

- На сегодняшний день актуальность технологий и инноваций сильно возросла. Идет процесс импортозамещения и развития собственных производств. Нашим предприятиям необходимо заместить «выпадающие» импортные разработки, а также опираться на новые отечественные решения, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что на базе Фонда резиденты Краснодарского края могут проконсультироваться с патентным поверенным. Они получат ответы на интересующие организационные вопросы.

Кроме того, изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации. Также подавать заявки и принимать участие в различных тематических и образовательных встречах.