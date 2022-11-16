На Кубани открыли Центр поддержки технологий и инноваций. Он будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций. В центре изобретателям помогут ускорить все процессы. В том числе связанные с защитой интеллектуальной собственности.

- На сегодняшний день актуальность технологий и инноваций сильно возросла. Идет процесс импортозамещения и развития собственных производств. Нашим предприятиям необходимо заместить «выпадающие» импортные разработки, а также опираться на новые отечественные решения, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что на базе Фонда резиденты Краснодарского края могут проконсультироваться с патентным поверенным. Они получат ответы на интересующие организационные вопросы.

Кроме того, изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации. Также подавать заявки и принимать участие в различных тематических и образовательных встречах.