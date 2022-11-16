В Лабинской больнице откроют рентген-хирургическое отделение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Лабинской центральной районной больнице Кубани откроют рентген-хирургическое отделение. В медучреждении провели капитальный ремонт. Полностью восстановили гинекологическое отделение. Его оснастили современным оборудованием. В год здесь проводят около 500 плановых и экстренных операций.

- Теперь необходимо привести в порядок дневной стационар. Начало уже положено. В отремонтированное помещение на первом этаже установили новую ангиографическую систему, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что в декабре в здании планируют открыть рентген-хирургическое отделение. На данный момент оборудование для него проходит лицензирование.