На Кубани разыскивают без вести пропавшего мужчину

На Кубани пропал 61-летний мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани разыскивают без вести пропавшего 61-летнего мужчину. Он ехал из Приморско-Ахтарска в Казахстан через Краснодар и Самару. О его местонахождении ничего неизвестно с 3 ноября 2022 года.

- Мужчина высокого роста – 185 сантиметров и среднего телосложения. У него черные с проседью волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, разноцветный свитер, светлую рубашку, черные брюки и такого же цвета туфли.

Уточняется, что у мужчины парализована правая рука, он хромает на правую ногу и носит очки.