Мэр Краснодара поручил проверить, почему «полысел» исторический квартал в центре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре проверят вырубку деревьев в историческом квартале. Жителей очень обеспокоил тот факт, что центр города заметно полысел, а огромный участок земли закатали в асфальт.

- Территорию начали расчищать и приводить в порядок на момент, пока идет подготовка земельно-правовой документации. В итоге мы все увидели, что исторический квартал «полысел», когда убрали забор. У краснодарцев по этому поводу появилось много справедливых вопросов, - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города провел совещание по вопросу обустройства исторического квартала. Также он поручил ответственным за работы на участке провести проверку вырубки деревьев и доложить об ее итогах.

Ранее в МЦУ Краснодара прокомментировали, что порубочные билеты по улице Длинной в 2021 и 2022 годах не оформлялись.