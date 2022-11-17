Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Акцию «Кубань – край долгожителей» проведут в Павловском районе. Она состоится 17 ноября. Кардиолог, пульмонолог и гастроэнтеролог Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени профессора В.К. Красовитова на базе местной ЦРБ примут пациентов пожилого возраста.

- Раз в месяц мы выезжаем в отдаленные уголки Кубани для того, чтобы провести обследование жителей пожилого возраста. Наша задача создать все условия для сохранения долголетия и качественной жизни граждан, - сообщил исполняющий обязанности начальника краевого госпиталя Сергей Исаенко.

В 2022 году специалисты медучреждения выезжали в Тихорецкий, Крымский, Абинский, Калининский, Славянский. Также Каневской и Щербиновский районы. Врачи осмотрели более 940 пациентов пожилого возраста.