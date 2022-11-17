Узнали, где будут отключения света в Сочи 17 и 18 ноября 2022 года

В Сочи нет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 17 и 18 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на несколько часов с 05:00 до 00:00 и с 7:00 до 19:00.

- Света не будет 17 ноября с 05:00 до 00:00 18 ноября на улицах: Восточная, Виноградная, Целинная, Яблочная ЖСТ «Подснежник», ПСЖ «Прохладная Долина», в переулках Донской и Виноградный, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

17 ноября с 07:00 до 19:00 отключения пройдут в селе Галицыно на улицах: Батайская, Тернопольская, Тбилисская, СНТ «Эдельвейс», Светогорская, Витебская, Рижская, Белорусская, Ленина, Хостинская. Также на улицах Петрозаводская, Малиновая, Дачная, Форелевая, Просвещения, Ленина, Хостинская, Нагуляна, Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная. Электроэныргию отключат в Переулок Калиновый, СНТ «Лесная поляна-2», СНТ «Лесная поляна-4», СНТ «Ветеран». Также в переулках Ахунский и Юбилейный, на улицах: Измайловская СТ «Калина», Чехова. В селе Красная Воля на улицах Володи Ульянова, Пещерная, Конституции 28, Московская 19, в селе Пластунка, на улицах Леселидзе, Джапаридзе; СТ «Лесные поляны», СНТ «Победа», в селе Барановка на улицах: Барановское шоссе, Золотая, Липовая, Братьев Аракелян, Старокубанская, Античная, в переулке Родниковый. Также в поселке Лазаревское, селе Зубова Щель и Вишневка.

Кроме того, света не будет частично на улицах Гранатная, Тимирязева, Высокогорная, Гончарова, Пасечная, Чехова, в переулке Донской и СНТ «Аэрофлот» ДНТ ''Прогресс-1''.

18 ноября электроэнергию отключат с 07:00 до 19:00 на улицах Белорусская, Ленина, Хостинская; Петрозаводская, Малиновая, Дачная; Кропоткинская, Ахштырская, Кропоткинская, Светогорская, в переулках Садовый, Ахунский и Юбилейный. Также свет выключат на улицах Измайловская СТ «Калина», в селе Прогресс на улицах Вологодская, Энергетиков, Черновицкая, Орджоникидзе 9,10,10а, Подгорная СТ «Победитель», СНТ «Содружество», Тепличная, Механизаторов, санатории Им. Мориса Тореза. Также в поселке Лазаревское на улицах Калараш, Энтузиастов, Одоевского, Речная.