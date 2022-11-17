В Сочи приедут более 200 тысяч туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в новогодние каникулы приедут более 200 тысяч туристов. За их безопасностью на курорте особенно тщательно следят. Для этого проводятся командно-штабные учения.

- Подобные учения проводим регулярно. В Сочи в зимний период ждет много гостей. На случай чрезвычайных ситуаций в зимний сезон на дежурстве будут более 500 спасателей, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Уточняется, что горному кластеру уделяется особое внимание. Все горнолыжные курорты обеспечены собственной профессиональной спасательной службой.

Кроме того, в полной готовности находятся сотрудники муниципальной, краевой и федеральной служб спасения.