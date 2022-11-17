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НовостиОбщество17 ноября 2022 0:02

В Сочи в новогодние каникулы приедут более 200 тысяч туристов

На курорте проводятся командно-штабные учения
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи приедут более 200 тысяч туристов

В Сочи приедут более 200 тысяч туристов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в новогодние каникулы приедут более 200 тысяч туристов. За их безопасностью на курорте особенно тщательно следят. Для этого проводятся командно-штабные учения.

- Подобные учения проводим регулярно. В Сочи в зимний период ждет много гостей. На случай чрезвычайных ситуаций в зимний сезон на дежурстве будут более 500 спасателей, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Уточняется, что горному кластеру уделяется особое внимание. Все горнолыжные курорты обеспечены собственной профессиональной спасательной службой.

Кроме того, в полной готовности находятся сотрудники муниципальной, краевой и федеральной служб спасения.