В Сочи приедут более 200 тысяч туристов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Сочи в новогодние каникулы приедут более 200 тысяч туристов. За их безопасностью на курорте особенно тщательно следят. Для этого проводятся командно-штабные учения.
- Подобные учения проводим регулярно. В Сочи в зимний период ждет много гостей. На случай чрезвычайных ситуаций в зимний сезон на дежурстве будут более 500 спасателей, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Уточняется, что горному кластеру уделяется особое внимание. Все горнолыжные курорты обеспечены собственной профессиональной спасательной службой.
Кроме того, в полной готовности находятся сотрудники муниципальной, краевой и федеральной служб спасения.