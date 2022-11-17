В Адыгее обсудили меры поддержки мобилизованных. Фото: администрация Тахтамукайского района.

В Тахтамукайском районе Адыгеи обсудили меры поддержки мобилизованных и их семей. Также добровольцев и военнослужащих контрактной службы. Вопрос поднимался на расширенном совещании.

- В ходе обсуждения участники обменялись опытом решения возникающих вопросов. Они заострили внимание на еще нерешенных проблемах. Депутаты парламента республики отметили практику вручения продуктовых наборов всем семьям мобилизованных, - сообщили в администрации Тахтамукайского района.

Уточняется, что участники заседания обозначили необходимость индивидуального подхода к проблеме каждой семьи.

В совещании приняли участие руководитель администрации главы и Кабинета министров Республики Адыгея Владимир Свеженец, председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный. Также депутаты разных уровней, представители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов.