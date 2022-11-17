Деньги по договору женщина так и не вернула Фото из архива КП

Жительница Ейска лишила дома знакомого под предлогом получения субсидии. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 51-летняя женщина обратилась в 2019 году к мужчине за помощью. Она предложила переоформить его дом и участок в поселке Степном Ейского района на нее.

- Необходимость переоформления собственности фигурантка мотивировала тем, что в отсутствие у нее имущества не сможет получить субсидию для развития сельскохозяйственных угодий. При этом подозреваемая ввела мужчину в заблуждение, что после получения субсидии переоформит имущество на него, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Мужчина принял предложение и заключил с ней договор купли-продажи. Но денег от женщины по документу он так и не получил. На нее уже завели уголовное дело.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования находится на контроле у руководителя краевого следственного управления А.К. Маслова, - добавили в ведомстве.