Врачи круглосуточно дежурят в пунктах размещения жителей Херсонской области Фото: t.me/meretukov_rustem

Более 450 жителей Херсонской области проконсультировали врачи Адыгеи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков в своем telegram-канале.

Медики круглосуточно дежурят в местах размещения прибывших в регион жителей Херсонской области. В том числе консультации уже получили 76 детей. Врачи проводят ПЦР-исследования на коронавирус и грипп, вакцинацию по эпидпоказаниям.

Кроме того, в регионе прорабатывают вопрос обеспечения переселенцев лекарствами.

- Напомню, что вопросы, связанные с организацией помощи вынужденно покинувших территорию Херсонской области, по-прежнему находятся на контроле главы республики Мурата Кумпилова, - отметил Рустем Меретуков.