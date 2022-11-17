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НовостиОбщество17 ноября 2022 5:04

Более 450 жителей Херсонской области проконсультировали врачи Адыгеи

В том числе медики обследовали 76 детей
Светлана ОВДЕЙ
Врачи круглосуточно дежурят в пунктах размещения жителей Херсонской области Фото: t.me/meretukov_rustem

Врачи круглосуточно дежурят в пунктах размещения жителей Херсонской области Фото: t.me/meretukov_rustem

Более 450 жителей Херсонской области проконсультировали врачи Адыгеи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков в своем telegram-канале.

Медики круглосуточно дежурят в местах размещения прибывших в регион жителей Херсонской области. В том числе консультации уже получили 76 детей. Врачи проводят ПЦР-исследования на коронавирус и грипп, вакцинацию по эпидпоказаниям.

Кроме того, в регионе прорабатывают вопрос обеспечения переселенцев лекарствами.

- Напомню, что вопросы, связанные с организацией помощи вынужденно покинувших территорию Херсонской области, по-прежнему находятся на контроле главы республики Мурата Кумпилова, - отметил Рустем Меретуков.