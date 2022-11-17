Новый бункер построили в Сочи

В 2022 году спрос на строительство бункера увеличился в несколько раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае начали строить бункеры. Первое сооружение появилось в Сочи. Кстати, в 2022 году спрос на строительство бункера увеличился в несколько раз.

В интернете все чаще стали появляться объявление о строительстве подобных сооружений. Построить бункер обычно предлагают компании, которые занимаются бетонными работами.

- Мы построили бункер под частным домом. Он располагается на глубине шести метров. В нем довольно толстые стены, вентиляция и прочее. Это своего рода дом под землей. Строительство обошлось примерно в 10 миллионов рублей,—рассказал «Ъ-Кубань» представитель строительной фирмы.

Конечная стоимость бункера зависит от площади, конструкции и оснащения. Поэтому точную сумму за строительство сооружения назвать сложно.