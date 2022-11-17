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НовостиОбщество17 ноября 2022 5:41

Краснодарский край в октябре стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов

Всего насчитывается 6,4 тысячи материалов
Светлана ОВДЕЙ
Краснодарский край в октябре стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край в октябре стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край в октябре стал самым упоминаемым в СМИ по реализации нацпроектов. Результаты исследования «Медиалогии» приводит ТАСС.

Всего насчитывается 6,4 тысячи материалов с упоминанием регионов. Чаще всего СМИ выбирали тему получения около 750 миллионов рублей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов и обустройство пляжей, улучшение показателей работы Краснодарского завода электрооборудования и закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Отмечается, что в сентябре Краснодарский край также находился на первом месте по показателю.

В октябре вторую строчку рейтинга заняла Московская область – насчитывается 4,99 тысячи сообщений. А на третьем месте оказалась Нижегородская область – 4,7 тысячи материалов.