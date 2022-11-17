Что произошло за ночь 17 ноября в Краснодарском крае

Мужчина пропал по дороге в Казахстан Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края
«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 17 ноября в Краснодарском крае.
На Кубани разыскивают без вести пропавшего мужчину. Он исчез по дороге в Казахстан.
В Краснодаре нашли без вести пропавшего 11-летнего мальчика. Его разыскивали несколько часов.
В Сочи завели уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу возле бара. Подозреваемый больше трех раз выстрелил в незнакомца во время ссоры.
Оперштаб опроверг принудительную подачу в Геленджике заявок стать добровольцем спецоперации. Фейк распространяли в социальных сетях.