Что произошло за ночь 17 ноября в Краснодарском крае

Мужчина пропал по дороге в Казахстан Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 17 ноября в Краснодарском крае.

На Кубани разыскивают без вести пропавшего мужчину. Он исчез по дороге в Казахстан.

В Краснодаре нашли без вести пропавшего 11-летнего мальчика. Его разыскивали несколько часов.

В Сочи завели уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу возле бара. Подозреваемый больше трех раз выстрелил в незнакомца во время ссоры.

Оперштаб опроверг принудительную подачу в Геленджике заявок стать добровольцем спецоперации. Фейк распространяли в социальных сетях.