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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:19

26 европейских ланей выпустили в лес на Кубани

Выпуск животных в 2022 году завершился
Светлана ОВДЕЙ
26 европейских ланей выпустили в лес на Кубани Фото: t.me/mpr_kk

26 европейских ланей выпустили в лес на Кубани Фото: t.me/mpr_kk

26 европейских ланей выпустили в лес на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

26 годовалых особей выпустили в окрестностях поймы реки Лаба «Средне-Лабинского» заказника Курганинского района. За животными здесь будут присматривать – подкармливать и выкладывать соль.

Уточняется, что выпуск животных в 2022 году завершен.

- Проведение подобного рода мероприятий способствует сохранению не только объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, но и среды их обитания, - отметили в минприроды Краснодарского края.