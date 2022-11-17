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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:35

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников завершится 28 ноября на Кубани

Учащиеся выполняют работы по 24 предметам
Светлана ОВДЕЙ
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников завершится 28 ноября на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников завершится 28 ноября на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников завершится 28 ноября на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Учащиеся 7-11 классов выполняют работы по 24 предметам. На муниципальный этап прошли ученики, ставшие победителями и призерами олимпиады в школах. Кроме того, в следующем туре выполняют задания победители и призеры муниципального этапа 2021 года.

Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, выступят на региональном этапе с января по февраль. Победители и призеры тура пройдут в финал всероссийской олимпиады школьников, который стартует в марте.

- Дипломы победителей и призеров олимпиады действуют четыре года и дают право поступления в российские вузы без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады, - отметили в пресс-службе краевой администрации.