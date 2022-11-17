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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:59

В Краснодаре заменили часть канализационного коллектора по улице Селезнева

Специалисты обновили участок протяженностью 221 метр
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре заменили часть канализационного коллектора по улице Селезнева Фото: krd.ru

В Краснодаре заменили часть канализационного коллектора по улице Селезнева Фото: krd.ru

В Краснодаре заменили часть канализационного коллектора по улице Селезнева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего специалисты городского заменили участок протяженностью 221 метр. Уточняется, что всё проводилось без масштабных земляных работ и снятия асфальта. Старые бетонные трубы здесь заменили на пластиковые, которые прослужат не менее 50 лет.

В настоящее время специалисты проводят переключение на новую сеть с устройством четырех новых смотровых колодцев. Завершить работы и благоустройство планируют до конца ноября.