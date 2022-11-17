В Адыгее осудят мужчину, ударившего сотрудника ДПС за составление протокола

Мужчина пустил в ход кулаки, чтобы избежать штрафа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в "Применении насилия в отношении представителя власти в связи с осуществлением им своих должностных обязанностей".

По версии следствия, 25 сентября 2022 года жителя Майкопа остановили сотрудники ДПС и попросили предъявить документы. Но оказалось, что у мужчины нет водительского удостоверения. Когда же правоохранители пробили машину по базе, то выяснилось - регистрационные номера числятся в розыске в связи с прекращением регистрации.

- Во время составления сотрудниками полиции административного материала обвиняемый нанес один удар кулаком правой руки одному из сотрудников ДПС, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Серьезных травм правоохранители не получили. Однако теперь мужчине придется ответить за свои действия в суде.