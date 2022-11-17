Об акции «Комсомолки» рассказали в прямом эфире «Казак FM»

В гостях у ведущих утреннего шоу на радио "Казак FM" - главный редактор «Комсомолки» на Кубани Ольга Сухова

Утро у армии слушателей «Казак FM» сегодня началось, как и всегда, с хороших новостей. В прямом эфире главный редактор «Комсомолки» на Кубани Ольга Сухова рассказала об акции, которую запустило издание в регионе.

- Мы решили устроить праздник нашим читателям и запустили новогоднюю акцию – «Подпишись на «Комсомолку» - получи в подарок елку», - рассказала в прямом эфире главный редактор «Комсомолки» на Кубани Ольга Сухова. - У «Комсомолки» есть хорошая традиция поощрять своих верных читателей и разыгрывать подарки за оформленную подписку. И главный приз – елка! Настоящая, живая! Чтобы получить ее, необходимо оформить подписку на газету «Комсомольская правда» на I полугодие 2023 года сроком на 6 месяцев. А потом прислать копию абонемента любым удобным способом до 21 декабря. Либо почтой на адрес редакции в Краснодаре – улица Октябрьская, 72. Либо на наш редакционный WhatsApp номер 8(961) 590-70-90. Или же в Телеграм-бот «КП» @kp_kuban_bot.

Главный приз – елка. Но еще будут и другие новогодние подарки. Девять подписчиков «КП» получать презенты от издания. А победителей акции объявят 22 декабря.

В эфире утреннего шоу на радио «Казак FM» ведущие поговорили с главредом «КП»-Кубань» и о лицах «Комсомолки», о ее читателях. О том, как газета помогает жителям региона, о героях публикаций и о том, как долго будут жить газеты.

Подробнее об акции «Подпишись на «Комсомолку» - получи в подарок елку».