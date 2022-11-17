РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на сумму более 1 млрд рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал 1172 экспресс-гарантии для участников государственных закупок в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства 615-П на сумму более 1 млрд рублей. Количество выданных за 10 месяцев 2022 года гарантий увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а сумма - на 40%.

Отметим, что в соответствии с условиями продукта максимальный срок гарантии обеспечения обязательств составляет 6 лет, максимальная сумма – 100 млн рублей, решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей принимается в срок от 15 минут.

В настоящее время клиенты банка могут оформить экспресс-гарантии по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составляет всего 1000 рублей.

- Экспресс-гарантия – это удобный и доступный финансовый инструмент, который позволяет клиентам на основании минимального пакета документов оперативно обеспечить свои обязательства в рамках государственных контрактов, - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Визит в офис банка для этого не нужен, оформление происходит дистанционно.

Подробнее с условиями продукта "Экспресс-гарантия" можно ознакомиться на официальном сайте банка.