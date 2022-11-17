Кукурузу и соль подготовили в горах Сочи для подкормки животных

Фото: пресс-служба горнолыжного курорта

На сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» идет подготовка к зимнему сезону. В горах уже установили специальные кормушки с полезным питанием для диких животных. Экологи расставляют их на разных высотах.

Чаще всего животные предпочитают зимой кукурузу. Администрация курорта закупила уже 250 килограммов лакомства. Кстати, зимой частые гости кормушек - медведи, шакалы, лисы, еноты, барсуки.

Также для животных закупили 120 килограммов соли. В ней содержатся необходимые полезные вещества для животных.

- Соль действуют как природный антисептик и очень полезна для будущих мам, - уточнили в пресс-службе курорта.