На аппаратах ИВЛ остаются 5 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 66 новых случаев заболевания COVID-19. Тем временем с выздоровлением выписаны 70 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получен 21 положительный результат, в Сочи и Новороссийске - по 6, в Гулькевичском районе – 4, в Анапе, Динском, Мостовском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах – по 3.

По 2 жителя заболели в Кавказском, Славянском, Тимашевском и Туапсинском муниципалитетах, по одному - в Армавире, Белоглинском, Белореченском, Выселковском, Кущевском, Северском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 пациентов. За сутки от осложнений заболевания скончались 2 человека.