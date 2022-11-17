Более 30% жителей Кубани не любят свою работу Фото из архива КП

Более 30% жителей Кубани не любят свою работу. Результаты исследования приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 34% жителей региона не любят свою работу. Еще 45%, наоборот, нравится их профессиональная деятельность. 21% участников опроса затруднились ответить.

Среди работников в возрасте 18-24 лет их работа нравится 33%, среди 25-34 лет – 36%. Больше показатель среди работников в возрасте 35-44 лет (42%), 45-54 лет (44%) и 55 лет и старше (64%).

Большое количество специалистов, любящих свою работу, отмечено в сфере искусства, развлечения, масс-медиа (69%), наук и образование (55%), туризма, гостиниц и ресторанов (52%). Работники, испытывающие противоположные чувства, чаще встречались среди юристов (51%), бухгалтеров (41%) и медиков (39%).

Больше половины жителей считают, что работа должна нравиться. Заниматься не любимой работой, по мнению опрошенных, можно, если требуются деньги. Такое мнение разделяют 27%.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, какие причины какие причины выгорания на работе жители Кубани считают основными. Одним из главных моментов работники называют размер зарплаты, расходящийся с ожиданиями.