«Осенние истории» на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой «Роза Хутор»

В этот период в девяти ресторанах курорта будут действовать специальные предложения, которые позволят гостям продегустировать эксклюзивные гастрономические сеты со скидками от 10 до 20 %.

Для участия в фестивале следует получить карту, в которой отражены действующие предложения заведений, предъявив ее в ресторане гость получает скидку. Карта доступна в кассах или отелях «Роза Хутор», где ее можно отсканировать с помощью QR кода с афиши фестиваля. При покупке прогулочного билета онлайн, в ваучере будет прикреплена ссылка для перехода на эту карту.

«Курорт давно стал и популярным гастрономическим направлением, некоторые гости приезжают только чтобы сходить в любимый ресторан. Сейчас в спокойный период межсезонья шеф-повара имеют больше возможностей для творческих поисков, что нашло отражение в меню фестиваля. Например, гастропаб «Трикони» предлагает попробовать сет из ферментированной капусты в кляре и соусе из угольных сливок и винного геля. Сейчас можно также протестировать разные варианты блюд с таким сезонным продуктом как хурма. Скажем, гастропаб «Цаца» готовит тартар из подкопченной говядины с вяленой хурмой, лесным орехом и сырным муссом, в ресторане Black Bar& Grill ее обжаривают на гриле и подают со страчателлой, заправкой из манго. А в Bierkeller Bar&Restaurant в рамках фестиваля предлагают киш из местной хурмы и яблок», - отмечают в пресс-службе «Роза Хутор».

В фестивале задействованы девять заведений курорта: #560 Bistro, Boomerang, «Рукола», «Трикони», «Цаца», «Усадьба Семигорья», Алкотека, Black Bar& Grill, Bierkeller Bar&Restaurant.

Кроме дегустации гастрономических изысков на фестивале «Осенние истории», гости «Роза Хутор» сейчас могут воспользоваться уникальной возможностью - прокатиться на самой протяженной в Европе канатной дороге «Стрела» (3,8 км) Этот шанс появляется только в межсезонье, когда перед зимним сезоном проходят профилактику другие подъемники («Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс»). На «Стреле» можно подняться на высоту 1600 метров над уровнем моря, где открыт Горный парк. Здесь работает отличная фотозона для красочных фото на фоне впечатляющих ландшафтов, есть также весьма эффективная «мачта желаний» с разноцветными флажками. Гостям также предлагается пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в «гонг для управления погодой», пожелав скорейшего приближения снежной зимы.

В период межсезонья гости курорта могут воспользоваться специальным тарифом «Полет на Стреле». Помимо катания на подъемнике он включает посещение интерактивного этно-парка «Моя Россия» и Музея Археологии. Среди обладателей билетов «Полет на стреле» будет впервые разыгран специальный приз – летний сезонный ски-пасс на канатные дороги «Роза Хутор». Подробные условия конкурса опубликованы на сайте и телеграмм-канале курорта.

Ожидается, что горнолыжный сезон на «Роза Хутор» откроется 23 декабря.