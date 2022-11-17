Надежда Панаетова Фото: krd.ru

Надежда Панаетова согласована на должность замглавы Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кандидатуру Надежды Панаетовой согласовали на 48-м очередном заседании городской Думы. Замглавы краевого центр будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, торговли, контроля и протокола

Надежда Панаетова окончила КубГАУ, с 2007 года занимала должность главного специалиста отдела МКУ «Управление земельных отношений», с 2016 по 2018 годы - начальника отдела, замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара, а с 2018 по 2019 годы руководила МКУ «Управление земельных отношений».

С 2019 по 2020 годы Надежда Панаетова находилась на посту замглавы Горячего Ключа. С 2020 по 2021 годы - директора департамента архитектуры и градостроительства администрации краевого центра.

В 2021 году занимала должность помощника заместителя губернатора края.