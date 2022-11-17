Жители Геленджика могут проголосовать за лучший проект памятника военным врачам

Один из участвующих в конкурсе проектов. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Администрация Геленджика проводит конкурс на лучший макет памятника медицинским работникам времен Великой Отечественной войны.

В конкурсе участвуют работы четырех скульпторов из Геленджика, Новороссийска и Москвы: Александра Завалия, Дмитрия Лындина, Геннадия Панько и Евгения Соколова.

– Жителям Геленджика, который в годы войны был городом-госпиталем, предлагают выбрать лучший проект памятника врачам Великой Отечественной войны на сайте города или в комментария в Телеграм-канале его главы, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика. – Набравший наибольшее количество голосов эскиз отольют в бронзе и установят в парке 70-летия Победы на Тонком мысе.