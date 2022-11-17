Курганинский районный суд вынесет приговор 19-летней телефонной «террористке»

За ложное сообщение о теракте 19-летней жительнице Кубани грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Белореченской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Краснодарского края по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Из хулиганских побуждений 25 августа 2022 года девушка, находясь на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Курганная и преследуя цель проверить работу сотрудников полиции, позвонила по телефону единой диспетчерской службы 112 и сообщила заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве на станции.

– В результате ее действий была прервана работа нескольких государственных учреждений, на ложный выезд прибыли правоохранители спасатели, – рассказали «КП»-Кубань» в Белореченской транспортной прокуратуре. – Уголовное дело 19-летней телефонной «террористки» направлено в Курганинский районный суд. Ей грозит до пяти лет лишения свободы – таково максимальное наказание по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.