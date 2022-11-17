Новую трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году

Строительство начнется с обходной дороги вокруг Адлера. Фото: администрация Сочи

Новую трассу от Горячего Ключа до Сочи планируют начать строить в 2023 году. ГК “Автодор” сообщил, что ее протяженность составит 152,5 километра. Работы будут разделены на восемь этапов. Строительство начнется с обходной дороги вокруг Адлера.

- Технико-экономическое обоснование трассы выполнено. В связи со сложностью строительства это станет совершенно беспрецедентным опытом для Автодора, - рассказали в пресс-службе ГК “Автодор”.

К слову, турпоток в Сочи после запуска новой трассы может увеличиться до 25 миллионов человек. Время в пути от Горячего Ключа до курорта сократиться с 7 до 2 часов.