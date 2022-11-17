В Краснодаре назначены два новых заместителя мэра Фото: krd.ru

В Краснодаре назначены два новых заместителя мэра. На 48-ом внеочередном заседании городской Думы на должности согласованы Надежда Панаетова и Максим Онищенко.

Замглавы краевого центра Надежда Панаетова будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, торговли, контроля и протокола, Максим Онищенко - вопросы городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, казачества и военнослужащих.

Надежда Панаетова с 2019 по 2020 годы занимала должность замглавы Горячего Ключа, 2020 по 2021 годы - директора департамента архитектуры и градостроительства администрации краевого центра, а с 2021 года помощника заместителя губернатора края.

Максима Онищенко до назначения на должность замглавы Краснодара был депутатом городской Думы седьмого созыва и директором по развитию и коммерческим директором Мусороуборочной компании. На заседании городской Думы он сложил полномочия.