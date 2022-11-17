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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:24

Андрей Белугин назначен директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Кандидатуру согласовали на 48-м очередном заседании городской Думы
Светлана ОВДЕЙ
Андрей Белугин Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Белугин Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Белугин назначен директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. Его кандидатуру согласовали на 48-м очередном заседании городской Думы.

Андрей Белугин окончил КубГТУ и РАНХиГС. С 2008 по 2014 годы занимал должности в краевом департаменте автомобильных дорог, с 2014 по 2015 годы был начальником управления эксплуатации автомобильных дорог министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства края, с 2016 по 2019 годы - замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона.

В 2019 году был первым заместителем гендиректора НАО «Дорожно-строительное управление № 1» Краснодара, с 2019 по 2020 годы - замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. А с 2021 года работал замруководителя Краснодарского регионального центра ООО «Автодор-Инжиниринг».