Андрей Белугин Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Белугин назначен директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. Его кандидатуру согласовали на 48-м очередном заседании городской Думы.

Андрей Белугин окончил КубГТУ и РАНХиГС. С 2008 по 2014 годы занимал должности в краевом департаменте автомобильных дорог, с 2014 по 2015 годы был начальником управления эксплуатации автомобильных дорог министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства края, с 2016 по 2019 годы - замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона.

В 2019 году был первым заместителем гендиректора НАО «Дорожно-строительное управление № 1» Краснодара, с 2019 по 2020 годы - замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. А с 2021 года работал замруководителя Краснодарского регионального центра ООО «Автодор-Инжиниринг».