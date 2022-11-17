Сквер на улице Молокова в Сочи благоустроят до конца года

Благоустройство выполняют по нацпроекту.Фото: администрация Сочи

В Адлерском районе Сочи на улице Молокова планируют благоустроить сквер до конца 2022 года. Мэр города Алексей Копайгородский проверил ход работ рядом с домом № 32. Благоустройство выполняют по нацпроекту.

- Территория спланирована таким образом, чтобы сохранить всю зелень. Здесь будут высажены и новые деревья и кустарники. Именно зеленая часть будет основой этого места – она превысит 3500 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Площадь самого сквера составить 5000 квадратных метров. Специалисты выполнят художественную подсветку по всей территории. Здесь будут установлены игровые комплексы, парковая мебель и шахматные столы.