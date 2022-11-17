Четыре улицы появятся в Прикубанском округе Фото: krd.ru

Четырем новым улицам Краснодара дали имена почетных граждан города. Решение приняли на 48-м очередном заседании городской Думы.

Новые улицы появятся в Прикубанском округе - в районе улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной и им. Александра Покрышкина.

Так, на с юго-запада на северо-восток от улицы им. Мурата Ахеджака организуют улицу им. Валерия Самойленко, с юго-запада на северо-восток от улицы им. Мурата Ахеджака - улицу им. Евгения Суслова.

Улицу им. Героя РФ Виктора Казанцева расположат с юго-запада на северо-восток от улицы им. Мурата Ахеджака, а улицу им. Виктора Горбатко - с северо-запада на юго-восток от улицы им. писателя Булгакова.

- Мы наименовали улицы в честь заслуженных и уважаемых людей, которым совершенно заслуженно присвоено высшее городское звание. Летчик - космонавт, Герой Советского Союза Виктор Горбатко - первый, кому было присвоено звание Почетного гражданина Краснодара в 1969 году. Об их жизни и заслугах должны знать горожане, - отметил зампредседателя городской Думы Зорик Садоян.